ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن السيناريو المتوقع بالنسبة للدول العربية في حالة فوز المرشح الرئاسي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.





وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين: "فوز بايدن هيفرق كثيرًا لأنّ بايدن يميل إلى نفس سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، المتمثلة في تنشيط القوى الإيرانية من جديد بعدما خمدت، وضغط عليها ترامب وجرى التراجع عن الاتفاق الإيراني النووي".





وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "في حالة فوز بايدن ستسترد أوروبا جزءًا كبيرًا من قدرتها على التفاهم مع إيران، وستساندها في كثير من المواقف على حساب دول الخليج، وهذا سيسبب ضغطًا كبيرًا عليها، وبالتالي ستعود الضغوط الإيرانية على الدول الخليجية من جديد".



