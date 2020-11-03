ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن السيناريو المتوقع بالنسبة للدول العربية في حالة فوز المرشح الرئاسي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الاثنين: "فوز بايدن هيفرق كثيرًا لأنّ بايدن يميل إلى نفس سياسة الرئيس السابق باراك أوباما، المتمثلة في تنشيط القوى الإيرانية من جديد بعدما خمدت، وضغط عليها ترامب وجرى التراجع عن الاتفاق الإيراني النووي".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "في حالة فوز بايدن ستسترد أوروبا جزءًا كبيرًا من قدرتها على التفاهم مع إيران، وستساندها في كثير من المواقف على حساب دول الخليج، وهذا سيسبب ضغطًا كبيرًا عليها، وبالتالي ستعود الضغوط الإيرانية على الدول الخليجية من جديد".

وتابع: "في حال فوز بايدن هناك كلام على إعادة التنظيمات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، بدعوى أنها تنظيمات معتدلة ولها دور في الحياة السياسية، وهو ما سيكون له تأثيرًا كبيرًا على غالبية الدول العربية".

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه الانتخابات

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