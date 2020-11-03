عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تتوجه نحو الرقمنة، مضيفا: "إحنا بقينا في عصر إن يكون عندنا معلومات ونعرف نحميها".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الهجمات التي يتعرض لها العالم لم تعد هجمات صواريخ، وإنما هجمات رقمية، مضيفا: "عايزين بشمهندسين.. وهو ما تفعله الدولة حاليا".
وأضاف: "كفاية تجارة انجلش نغير شوية، محتاجين ناس في الغزل والنسيج، وعلوم الصحراء، والنانو تكنولوجي، وأبحاث التربة، وأبحاث المياه"، مشيدا بمبادرة مصر الرقمية لتدريب 1000 شاب من جامعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنها فرصة.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف ألف شاب من حديثي التخرج من كليات كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، تتضمن أيضًا توفير فرص للتدريب العملي في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمي.
وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة، متابعا: "تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار، ولكن الشاب".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University،واحدة من أفضل 30 جامعة بأمريكا في مجال الهندسة.
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