عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تتوجه نحو الرقمنة، مضيفا: "إحنا بقينا في عصر إن يكون عندنا معلومات ونعرف نحميها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الهجمات التي يتعرض لها العالم لم تعد هجمات صواريخ، وإنما هجمات رقمية، مضيفا: "عايزين بشمهندسين.. وهو ما تفعله الدولة حاليا".





وأضاف: "كفاية تجارة انجلش نغير شوية، محتاجين ناس في الغزل والنسيج، وعلوم الصحراء، والنانو تكنولوجي، وأبحاث التربة، وأبحاث المياه"، مشيدا بمبادرة مصر الرقمية لتدريب 1000 شاب من جامعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنها فرصة.



