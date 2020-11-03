الزمالك يقرر عودة نجمه المعار

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور عودة لاعب الفريق أحمد أبو الفتوح ظهير أيمن الفريق المعار لصفوف سموحة السكندري.





ويرغب مسؤولي القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في مركز الظهير الأيسر، وتدعيمه بشكل خاص نظراً لإصابة محمد عبدالشافي، وكثرة إصابات عبدالله جمعه.





ويسود اتجاه قاطع برفض رحيل فتوح بشكل نهائي عن الزمالك، باعتباره مستقبل الجبهة اليسرى في صفوف الفريق.





وكان الزمالك قد أعار فتوح في يناير من عام 2019 بعقد ممتد لصفوف سموحة لمدة موسم ونصف، من أجل أن يكتسب اللاعب المزيد من الخبرات.





وأبدي مسؤولي نادي سموحة السكندري رغبتهم في استمرار فتوح مع الفريق في الموسم المقبل، ليفتح الباب أمام إمكانية تجديد إعارة اللاعب لموسم آخر.



