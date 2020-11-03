عادل حمودة: هذا مصير الولايات المتحدة في حالة عدم فوز "ترامب"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يتخيل أنّه سيترك الحكم أو سيسلم مفاتيح البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنّ عدم فوزه في الانتخابات سيكون نذيرًا لدخول الولايات المتحدة فيما يمكن وصفه بـ"الحرب الأهلية".

وأضاف "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أنّ هناك زيادة في معدل ما اصطلح على تسميته بـ"الشعبوية" على حساب النظام الديمقراطي، وهذه الأنظمة الشعبوية تعتبر الشعب هو صاحب السلطة، ولذلك ترى أنّ الحكم لا بُد أنّ يكون لما يقرّره الشعب.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن عدم فوز ترامب سيُظهر بعض التنظيمات الاحتجاجية التي تميل إلى العنف، و"هذه التنظيمات عادة ما تكون مضادة للمالية والحزبية، وترى أنّها فاسدة وترامب شجع على هذا، ولذلك ففي حالة فوز بايدن سيكون هذا إيذانًا بنزول أنصار اليمين المتطرف".

وتابع: "في حالة فوز ترامب سينزل اليسار المتطرف وهي خطوات تمهيدية وأكثر سخونة لما يمكن وصفه بحرب أهلية، وهناك 600 ألف قطعة سلاح مرخصة في الولايات المتحدة، فما بالك بالأسلحة غير المرخصة، وقد تتحول أمريكا إلى بوتقة ساخنة يمكن أن تنفجر في أيّ وقت".

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