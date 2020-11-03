تعرف على فارق السن بين درة وزوجها هاني سعد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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احتفلت النجمة درة، بزفافها على رجل الأعمال هاني سعد، فى مدينة الجونة،وذلك وسط حضور الاهل والاصدقاء وعدد من الفنانين.

وكانت جاءت عدة تساؤلات من الجمهور عن فارق السن بين درة وزوجها المهندس هاني سعد، فهما في نفس السن حيث أن كل منهما يبلغ من العمر 40 عامًا، فهما من مواليد 1980 ويكبر هاني درة بعدة شهور فقط.

وعلقت درة، على حفل زفافها قائلة "، كتبت درة: "‏ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

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