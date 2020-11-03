عادل حمودة: كاتب أمريكي وجه ضربة مؤلمة لترامب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنّ أحد الصحفيين الأمريكيين، ويدعى بوب ودورد، بكتابه الأخير "الغضب" وجه ضربة مؤلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسبب في تراجع أسهمه بصورة كبيرة في استطلاعات الرأي أمام منافسه جو بايدن.

وأضاف "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أنّ "بوب ودورد" اتهم إدارة ترامب بأنّها بلا رؤية وبلا دفة، في الوقت الذي يرى فيه ترامب أنه المعجزة الإلهية التي منحها الله للولايات المتحدة.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أنّه لا يعتقد أنّ الانتخابات الأمريكية في حال فوز أيًا من المرشحين ستشهد أحداثُا ساخنة، خاصة أنّ ترامب من الآن يتشكك في عمليات التصويت التي تتم بالبريد، ويريد فحص كل المصوتين على حدة، والذين وصلوا إلى 94 مليون ناخب حتى الآن.

وتابع: "ربما يلجأ ترامب إلى المحكمة العليا في حالة عدم فوزه، والتي ربما تنصفه لأن غالبية القضاة أصبحوا يميلون إلى الجمهوريين المحافظين".

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