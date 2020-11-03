عاجل| بعد حادث فيينا.. ماكرون: لن نتراجع أمام التطرف

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هجوم فيينا استهدف أوروبا، ولن تتراجع أمام التطرف، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الفرنسي،: "نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابه بعد الهجوم بالعاصمة فيينا".

وكانت كشفت وسائل إعلامية، عن إطلاق نار في محيط كنيس يهودي وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢ نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.





كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.



