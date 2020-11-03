عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

قال رئيس الحكومة الإيطالية، إنّ هجوم فيينا غير مقبول، ولا مكان للكراهية في أوروبا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وكانت أدانت مصر، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وجددت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية.





وصرحت الخارجية المصرية، بأن مصر تجدد مطالبتها بضرورة تكاتف وتكيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب.



