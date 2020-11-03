رحمة رياض تخضع لجلسة تصوير جديدة بعد طرح أحدث أغانيها

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طرحت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ أغنية جديدة لها بلهجتها الأم عنوانها :"احجي مع حالي" وذلك في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعية وأحد التطبيقات الموسيقية.



ونشرت رحمة مقطعاً صوتياً من الأغنية التي يقول مطلعها :"احجي مع حالي ..ما حد يسمعني.. حتى لي قبالي مو داري يعذبني...شبيك انتا قول شبيك ..احجي رحمة لوالديك..انا بيا دنيا صرت..احجي خلص تعبت...اريد احد يفهمني..اي كلمه كول وريحني..حبني كرهني ميهمني..بسكوتك انا مليت".



وكانت رحمة رياض قد خضعت لجلسة تصوير بفستان أسود أنيق وتألقت بها وذلك تمهيدا لطرح كليب أغنيتها الجديدة.