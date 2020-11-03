عادل حمودة: طرفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلاهما مرّ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:24 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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وصف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، طرفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه "كلاهما مرّ"، مشيرًا إلى أنّ مرشح الديمقراطيين جو بايدن، ليس وجهًا سياسيًا مرموقًا، كما أنّه يعاني من أمراض الشيخوخة المبكرة.

وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنّ "طرفيّ المسرحية في الانتخابات الرئاسية كلاهما مرّ، وبايدن مع فوزه سيصبح 78 عامًا وبذلك يسجل أعلى سن لرئيس أمريكي تولى الحكم".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أنّ "بايدن ليس وجها سياسيا مرموقًا، فهو سيناتور محامي وأستاذ قانون جرب الترشح على الرئاسة عام 1908 قبل أنّ يأخذه أوباما خلال حملته ليكون نائبا له، وفي عام 1988 دخل المستشفى من تمدد في شرايين المخ وهذا يؤثّر على الذاكرة والتركيز وقد يغفو دون أن يدري وهو ما حدث في أحد حملاته الانتخابية".

وتابع: "بعض الناس تعتبره شؤم على من حوله بعد وفاة زوجته وابنته في حادث ونجاته هو وولديه، قبل أنّ يتولد أحد أبنائه مؤخرًا، ويتعرض الآخر لفضيحة مالية كبيرة في جورجيا، فـ(بايدن) بلا أفكار ويكاد يكون ظل لأوباما، كما أنّ أفكاره السياسية غير مريحة بتأييده لحرب البوسنة وحرب العراق وتقسيمها وإعادة حل الدولتين".

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