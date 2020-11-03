عادل حمودة: طرفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلاهما مرّ

وصف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، طرفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه "كلاهما مرّ"، مشيرًا إلى أنّ مرشح الديمقراطيين جو بايدن، ليس وجهًا سياسيًا مرموقًا، كما أنّه يعاني من أمراض الشيخوخة المبكرة.





وقال "حمودة" في لقاء عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنّ "طرفيّ المسرحية في الانتخابات الرئاسية كلاهما مرّ، وبايدن مع فوزه سيصبح 78 عامًا وبذلك يسجل أعلى سن لرئيس أمريكي تولى الحكم".





وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أنّ "بايدن ليس وجها سياسيا مرموقًا، فهو سيناتور محامي وأستاذ قانون جرب الترشح على الرئاسة عام 1908 قبل أنّ يأخذه أوباما خلال حملته ليكون نائبا له، وفي عام 1988 دخل المستشفى من تمدد في شرايين المخ وهذا يؤثّر على الذاكرة والتركيز وقد يغفو دون أن يدري وهو ما حدث في أحد حملاته الانتخابية".



