سلافة معمار: "نفسي أعمل حاجة مع المخرجة كاملة أبو ذكري" (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الممثلة سلافة معمار في برنامج the insider بالعربي أنها تحب أفلام ومسلسلات كاملة أبو ذكري وتتمنى أن تكون خطوتها الثانية في الدراما المصرية بعمل من توقيع بو ذكري .

و قالت سلافة للإعلامي ايلي نخله أنها لم تلقى أي فرصة مصرية مناسبة بعد مشاركتها بمسلسل " الخواجة عبد القادر " مشيرة الى أنها تعشق رؤية و خيارات كاملة أبو ذكري للنصوص .

من جهة أخرى تستعد سلافة لبدء تصوير مسلسل " حارة القبة " الذي تدور أحداثه في فترة سفر برلك وتجسد فيه شخصية جريئة تقوم بحل أشياء كانت مصيرية في تلك الحقبة .

سلافة التي تشارك في هذا العمل مع عباس النوري و مجموعة من النجوم السوريين من بينهم صباح الجزائري عبرت عن مدى تأثرها بالشهادة التي خصتها بها الجزائري في إحدى البرامج التلفزيونية .

و قالت سلافة أن شهادة من جيل الكبار تقدرها كثيراً لأنها تعتبر أن علاقة هذا الجيل بالمهنة كانت أكثر جدية و مروا بصعوبات كثيرة حتى حفروا أسمائهم .



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