سلافة معمار: "نفسي أعمل حاجة مع المخرجة كاملة أبو ذكري" (فيديو)

كشفت الممثلة سلافة معمار في برنامج the insider بالعربي أنها تحب أفلام ومسلسلات كاملة أبو ذكري وتتمنى أن تكون خطوتها الثانية في الدراما المصرية بعمل من توقيع بو ذكري .و قالت سلافة للإعلامي ايلي نخله أنها لم تلقى أي فرصة مصرية مناسبة بعد مشاركتها بمسلسل " الخواجة عبد القادر " مشيرة الى أنها تعشق رؤية و خيارات كاملة أبو ذكري للنصوص .من جهة أخرى تستعد سلافة لبدء تصوير مسلسل " حارة القبة " الذي تدور أحداثه في فترة سفر برلك وتجسد فيه شخصية جريئة تقوم بحل أشياء كانت مصيرية في تلك الحقبة .سلافة التي تشارك في هذا العمل مع عباس النوري و مجموعة من النجوم السوريين من بينهم صباح الجزائري عبرت عن مدى تأثرها بالشهادة التي خصتها بها الجزائري في إحدى البرامج التلفزيونية .و قالت سلافة أن شهادة من جيل الكبار تقدرها كثيراً لأنها تعتبر أن علاقة هذا الجيل بالمهنة كانت أكثر جدية و مروا بصعوبات كثيرة حتى حفروا أسمائهم .