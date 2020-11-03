الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر سكان هذه المناطق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر سكان هذه المناطق
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر سكان هذه المناطق

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