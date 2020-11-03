الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر سكان هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: