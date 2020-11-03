الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر سكان هذه المناطق
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا