مصرع 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

اصطدمت سيارة مسرعة بـ"توك توك"، على الطريق الزراعي في زمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع السائق ومرافقه، كما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي، والأخرى ربع نقل بمركز بني مزار.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب قرية الجدامي بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع كل من: مينا ناجح عزيز تادرس، 20 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، وممدوح محمد محمود الراوي، 60 عاما، موظف، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد محمود سيد محمد، 21 عاما.





كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بمصرع كلا من: إسلام أحمد 18 عاما، محمد خلف سليمان 19 عاما، مقيمان بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة نقل بتوك توك قيادة الأول.



