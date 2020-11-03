مصرع 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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اصطدمت سيارة مسرعة بـ"توك توك"، على الطريق الزراعي في زمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع السائق ومرافقه، كما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي، والأخرى ربع نقل بمركز بني مزار.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب قرية الجدامي بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع كل من: مينا ناجح عزيز تادرس، 20 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، وممدوح محمد محمود الراوي، 60 عاما، موظف، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد محمود سيد محمد، 21 عاما.
كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بمصرع كلا من: إسلام أحمد 18 عاما، محمد خلف سليمان 19 عاما، مقيمان بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة نقل بتوك توك قيادة الأول.
وانتقل رجال الأمن، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بسرعة زائده، اصطدمت بـ"توك توك" يسير على الطريق الزراعي، أمام قرية منسافيس، ما أسفر عن مصرع سائق الـ"توك توك" ومرافقه، وقد جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.
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