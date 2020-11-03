مصرع 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
اصطدمت سيارة مسرعة بـ"توك توك"، على الطريق الزراعي في زمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع السائق ومرافقه، كما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي، والأخرى ربع نقل بمركز بني مزار.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب قرية الجدامي بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع كل من: مينا ناجح عزيز تادرس، 20 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، وممدوح محمد محمود الراوي، 60 عاما، موظف، مقيم بمحافظة القاهرة، وأحمد محمود سيد محمد، 21 عاما.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا بمصرع كلا من: إسلام أحمد 18 عاما، محمد خلف سليمان 19 عاما، مقيمان بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة نقل بتوك توك قيادة الأول.

وانتقل رجال الأمن، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بسرعة زائده، اصطدمت بـ"توك توك" يسير على الطريق الزراعي، أمام قرية منسافيس، ما أسفر عن مصرع سائق الـ"توك توك" ومرافقه، وقد جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث تصادم تصادم بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 15 ساعة

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ نصف ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي سير بالمنيا

مصرع 6 وإصابة 10 آخرين في حادثي سير بالمنيا

مصرع شاب أسفل عجلات قطار في ملوي

وفاة طالب غرقًا بترعة الإبراهيمية بأبوقرقاص جنوب المنيا

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

مصرع شقيقين وإصابة 5 في حوادث طرق بالمنيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

01:47 ص

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه