"لسه مطلقنيش".. زوجة هاني سعد تخرج عن صمتها بعد زواجه من الفنانة درة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكدت منة هشام زوجة رجل الأعمال هاني سعد، زوج الفنانة درة أنها مازلت على ذمتة ولم يقع الطلاق بينهما حتى بعد عقد قرانة من درة.

وكانت كتبت عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة إن انفصالها عن زوجها هاني سعد، غير حقيقي.

احتفلت النجمة درة اليوم بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد وذلك في إحدى فنادق الجونة وبحضور الأصدقاء والمقربين.

و ارتدت درة في حفل زفافها فستان أبيض متألق حيث انبهر به الجميع وتكلفة الفستان هي3205 دولار حيث عرض على أحد مواقع الأزياء الشهيرة.

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