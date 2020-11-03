نجم الزمالك السابق يحمل فضل مسئولية أزمته مع كهربا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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ألقى جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمته مع محمود كهربا لاعب الأهلي، مؤكدا أن المسئولية الأكبر تقع على الأول.

ووصف حمزة، في حواره مع كريم خطاب، عبر برنامج “في الاستاد”، على نجوم إف إم، أزمة فضل وكهربا بأنها غير لطيفة، مشيرا إلى أن الأول يتواجد في منصب مسئول وعليه المسئولية الأكبر.

وتابع، " تربطني علاقة جيدة بفضل، ولكن الخطأ الأكبر يتحمله هو، ولا يصح أن ينزل مسئول للاعب مهما كان إسمه".

واستكمل، "فضل كان يريد أن تسير الأمور في شكلها الرسمي كما يقول البرتوكول، ولكن في مثل هذه الأجواء يصعب السيطرة، خاصة مع وجود مؤمن زكريا وزوجته في أرض الملعب".

واختتم، "كان يجب أن يتم  السيطرة على الموقف سريعا، ولكن للاسف السوشيال ميديا "اشتغلت عليه" بتجاوزات كبيرة".

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