جمال حمزة: ما يحدث للزمالك حاليا مرتب له.. لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟

عبر جمال حمزة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن استيائه مما يحدث داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.





وأكد أنه مندهش من افتعال كل هذه الأزمات للزمالك في هذا الوقت بالتحديد، موضحا أن تأجيل مباراة الرجاء سيؤثر على الأبيض بشكل سلبي.





ويرى حمزة أن مايحدث مع الزمالك بشأن تأجيل المباراة مخطط له من أجل مساعدة الرجاء للصعود ومواجهة الأهلي في النهائي.





وتابع في تصريحات لبرنامج في الاستاد، "كل ما يرغبون فيه لن يحدث باذن الله، المغرب لها يد قوية داخل الاتحاد الافريقي وأكبر دليل وصول الرجاء والوداد لنصف النهائي بهذا المستوى".





فيما تطرق للحديث عن القرارات الصادرة ضد رئيس النادي، مبديا اندهاشه من توقيت ما يحدث ضد الفريق الأبيض خاصة بعد إغلاق برنامج الفريق على الشاشات وإيقاف رئيسه مشيرا إلى أن كل تلك الأمور ستحفز اللاعبين على الثأر داخل الملعب من أي منافس لشعورهم بالظلم، مؤكدا أن الأبيض قادر على عبور الرجاء.











