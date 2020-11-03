شادي محمد: الحضري سبب حصولي على شارة القائد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد شادي محمد قائد الأهلي السابق، أن عصام الحضري حارس القلعة الحمراء الأسبق، كان سببا في منحه شارة القيادة، أثناء فترة تولي جوزيه مهمة تدريب الأحمر.

وأشار شادي محمد خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى أن هناك أزمة حدثت بين عصام الحضري ومانويل جوزيه حرمته من شارة القائد ليحصل عليها هو.

وأضاف، " جوزيه قام بعقد اجتماع كان مدته دقيقتين والشارة في الأهلي كانت بالأقدمية، وسأل عن من هو اللاعب الذي يستحق الشارة بعد عصام، فقمت برفع يدي ومن هذه اللحظة أاصبحت قائدا للفريق".

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