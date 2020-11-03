علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
مي مرسي تصوير: عبد الحافظ حمدي
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بدأت فعاليات ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية والذي حرص على حضوره وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس الأوبرا وجيهان مرسي ومحسن منصور وزوجة الفنان حمادة هلال.

وأحيا حفل ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية المطرب علي الحجار والهلباوي حيث أبهرا الجميع بباقة من الأغاني.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة وأبرزهم نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، على الهلباوى، على الحجار.
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)
علي الحجار والهلباوي يبدعان في ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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