صديق ليوناردو دا فينشي.. العثور على لوحة نادرة لـ"الشيطان الصغير"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
وكالاتع
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عثر على لوحة للرسام الإيطالي سالاي أحد معاوني ليوناردو دا فينشي المقربين، لتقرر دار "أركوريال" الفرنسية عرضها للبيع في مزاد في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لا يعرف حاليا سوى أربع أو خمس لوحات موثقة لسالاي، بينها "المسيح الفادي" وهي لوحة محفوظة في متحف للفنون المرئية في ميلانو، فيما بقية الأعمال موجودة لدى جهات خاصة.

وكان جان جاكومو كابروتي المعروف باسم سالاي (1480-1524) معاونا مقربا من ليوناردو دا فينشي الذي يشاع أنه أعطاه لقب "سالاي" أي "الشيطان الصغير" بسبب سلوكه الشقي وسرقاته الصغيرة وأكاذيبه.
وأوضح خبير الفنون إريك توركان المتخصص في أعمال الرسامين الكبار القدامى، لوكالة "فرانس برس" أن "هذه اللوحة تخرج فعلا إلى الضوء. صاحبها الذي اشتراها في مقابل مبلغ زهيد أوكل إلينا بيعها. لقد وصلت إلينا من دون هوية الفنان صاحب العمل".

ولا تزال هذه اللوحة التي يبلغ طولها 65 سنتيمترا وعرضها 50، في وضع جيد، لكنها بحاجة للتنظيف في ظل حال الاتساخ والصدأ التي تطول الطلاء الذي يغطيها جزئيا.

وتظهر اللوحة مريم المجدلية على خلفية سوداء بيدين مكتوفتين وجسم عار يغطيه جزئيا شعرها الكثيف، في عمل هجين يمزج بين قدسية الرسوم الدينية والتجسيد الفني القائم على مظاهر الإغواء كما يظهر خصوصا في الشفتين المنتفختين في اللوحة.

وتقدر قيمة العمل بمبلغ يتراوح بين مئة ألف و150 ألف يورو.

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