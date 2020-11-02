عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري نهاية أزمته مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والتي أثيرت على خلفية حفل تتويج النادي الأحمر بدرع الدوري المصري.





وقال فضل في تصريحات لقناة الأهلي :"كهربا أخ أصغر بالنسبة لي والموضوع انتهى".





وأضاف :"بمجرد تواجد كهربا في اتحاد الكرة صفحة واتقفلت بالنسبة لي، بتمنى له التوفيق".





وتابع :"لما أخ صغير يزور أخوه الكبير في بيته الموضوع بينتهي".





وأشار :"نخطط لحضور عدد من الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري".



