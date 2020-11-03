الحكومة تحذر المواطنين: عودة فرض الغرامة على عدم ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ أيّ مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة يعرض نفسه لدفع غرامة 4 آلاف جنيه، مضيفا أنّه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من غدًا على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأيام القليلة الماضية ينبئ بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الدولة ضاعفت مصل الإنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنه إلى 2.5 مليون جرعة، وهناك أولوية لمن يحصل على جرعة المصل.





وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنّ وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، والحالات الطارئة، وإذا ظهر إصابة بالفصل يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا، ولو حدث أكثر من إصابة في عدة فصول ستغلق المدرسة 28 يوما كإجراء احترازي ويعزل الطلاب بمنازلهم لمدة 28 يومًا.



