الحكومة تحذر المواطنين: عودة فرض الغرامة على عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
نادر سعد
نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ أيّ مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة يعرض نفسه لدفع غرامة 4 آلاف جنيه، مضيفا أنّه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من غدًا على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة. 

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأيام القليلة الماضية ينبئ بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الدولة ضاعفت مصل الإنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنه إلى 2.5 مليون جرعة، وهناك أولوية لمن يحصل على جرعة المصل. 

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنّ وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، والحالات الطارئة، وإذا ظهر إصابة بالفصل يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا، ولو حدث أكثر من إصابة في عدة فصول ستغلق المدرسة 28 يوما كإجراء احترازي ويعزل الطلاب بمنازلهم لمدة 28 يومًا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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