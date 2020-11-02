عاجل.. أول تعليق للرئيس الفرنسي على حادث فيينا الإرهابي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:53 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أمنية فوزي
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابه بعد الهجوم بالعاصمة فيينا"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكانت أدانت مصر، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية.

وصرحت الخارجية المصرية، بأنّ مصر تجدد مطالبتها بضرورة تكاتف وتكيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب.

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