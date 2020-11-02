عاجل.. أول تعليق للرئيس الفرنسي على حادث فيينا الإرهابي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابه بعد الهجوم بالعاصمة فيينا"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وكانت أدانت مصر، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية.



