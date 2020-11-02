مركز التنمية الاجتماعية بتبوك يقيم ورشة عمل في إدارة الأزمات والمخاطر 2

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:50 م
منطقة تبوك
منطقة تبوك
الفجر السعودي
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أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية اليوم، ورشة عمل تفاعلية في إدارة الأزمات والمخاطر 2, بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة فايز بن جزى الذبياني، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية بتبوك.


وناقشت الورشة عدداً من المحاور منها مفهوم الإدارة وتعريف المشاركين بمختلف الأزمات وطرق علاجها ، وأنواع المخاطر المنظمية.


وأوضح العطوي أن هذه الورشة استهدفت عددًا من مسؤولي الأمن والسلامة وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية ، وهي أحد المبادرات المتنوعة التي أطلقها المركز لوقاية المجتمع وتوعيته بأخطار الكوارث وطرق إدارتها في حال وقوعها، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة  ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الورشة تناولت كيفية إدارة المخاطر من وجهة نظر علمية كخطر كورونا والفترة القادمة من عمر الفيروس ، وعلاقة المشاركين بثقافة الإدارة الصحيحة لمثل هذه الأزمات.


وتمنى العطوي من الجميع استمرار التعاون وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والتعاون مع وسائل الإعلام ، لجهودها التثقيفية والتوعوية في إحاطة المجتمع بطرق ووسائل السلامة، مؤكدًا أن الجميع شريك مهم وأساسي في البرنامج الذي يواصل فعالياته بمثل هذه الورش القيمة.

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