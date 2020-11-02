ضياء السيد: المنتخب سيتأثر باستبعاد كهربا

أكد ضياء السيد نجم النادي الاهلي السابق أن المنتخب الوطني سيتأثر بغياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.





وقال السيد فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كهربا لاعب مهم للغاية ومؤثر مع المنتخب الوطني وبالطبع سيتأثر المنتخب بغياب اللاعب وكان يجب ضمه لاننا فى أمس الحاجة إلى النجوم الكبار"





وأضاف: "كان يجب على حسام البدري توضيح أسباب استبعاد كهربا من المنتخب لاسيما وأننا نحتاج على الأقل 4 نقاط فى المباراتين المقبلتين".





ويذكر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول اختار كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة من النادى الأهلى لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



