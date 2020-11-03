محافظ البحر الأحمر: إعادة فتح طريق الغردقة - رأس غارب

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إعادة فتح طريق الغردقة- رأس غارب بعد إغلاقه لمدة 16 ساعة بسبب السيول التي تعرضت لها المحافظة أول أمس.





وأضاف "حنفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن السيول تسبب في انجراف أتوبيسين كان يحمل الأول 25 فردًا والثاني 60 فردًا دون وقوع أية إصابات.





وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم رفع جميع المعوقات التي كانت على الطريق وتم إعادة فتحه أمام حركة المرور، موضحًا أن توقف الحركة عليه كان حفاظًا على سلامة المسافرين.





وفي وقت سابق، قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن السيول تسببت في غلق طريق الغردقة – الزعفرانة في الاتجاهين.





وأوضح حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن سيول البحر الأحمر قوية جدا وبدأت من الكيلو 60 وتسببت في جرف أتوبيس ركاب كانت متوجه إلى الغردقة ويقل 25 راكبا، فضلا عن جرف أتوبيس آخر في الاتجاه العكسي.





وأشار إلى أنه تم إجلاء ركاب الأتوبيسين وتوفير سيارات لإيصالهم إلى جهاتهم، مشيرا إلى انه من المتوقع ازدياد السيول ليل اليوم وغدا.





وناشد المواطنين بعدم التحرك اليوم نظرا لصعوبة التنقل في ظل السيول حتى تتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى غلق طريق الشيخ فضل تجاه المنيا، وطريق سفاجا بني سويف، وطريق القصير – قفط.



