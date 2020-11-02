نجم الأهلي السابق: هناك رواسب قديمة بين فضل وكهربا منذ السوبر

أكد ضياء السيد نجم النادي الاهلي السابق أن سبب أزمة محمد فضل عضو اتحاد الكرة ومحمود كهربا لاعب القلعة الحمراء تعود إلى رواسب قديمة.





وقال السيد فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك رواسب قديمة بين فضف وكهربا تعود إلى مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك وهو الامر الذى أدي إلى الأزمة بين الثنائي فى مباراة تتويج الأحمر".





وأضاف: "كان يجب حل الأزمة نهائيا اليوم بين جميع الأطراف بدلا من التصعيد واللاعب نجم كبير يجب احتوائه".





ويذكر أن حدثت مشادة بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمود كهربا لاعب الأهلي خلال احتفال المارد الأحمر بلقب الدوري.



