مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية احد الاحداث الفنية البراقة التى تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية

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قالت ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية احد الاحداث الفنية البراقة التي تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية، باعتباره اعرق المحافل المتخصصة فى الوطن العربي، واضافت ان اقامة هذه الدورة وسط الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله اكدت ايمان الدولة باهمية دور الفنون والثقافة في مسيرة التنمية، مشيرة الى تعدد الاشكال الابداعية التى تضمها الفعاليات وتساهم في خطط صون الهوية وحفظ التراث .



شهد الحفل جولة في عالم الابداعات الفنية الساحرة تألق خلالها النجم علي الحجار فى مجموعة من اعماله التي تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الانسانية السامية، كان منها على قد ماحبينا ، يا طالع الشجرة ، اعذريني ، ريشة ، انا كنت عيدك ، قبل ما تواعد ، عم آدم ، لما الشتاء يدق البيبان ، الليل واخره ، مافيناش م الخوف ، تيجيش نعيش ، اللي اشترى ، مسألة مبدأ ، عارفة ، إنت المدد، زي الهوى ، بوابة الحلواني، وجفنه علم الغزل، من الاعمال التراثية، وذلك بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، الذي لفت الانظار بادائه المتناغم والمتميز .



ووجه الحجار الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفعاليات الابداعية فى مختلف انحاء الوطن، واشاد بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الاوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا .



سبق ذلك فاصلاً للموسيقار وعازف العود باسم درويش، مؤسس الفريق المصرى الالمانى "كايرو ستيبس" حيث قدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكي بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، كان منها جاردن سيتي ، بكره ، صعيدي ، انفراج ، عنبر ، رقصة النيل ، سيوة ، رقصة من الخليج، وتناغمت معها على شاشة خلفية المسرح لوحات تشكيلية متنوعة ، كما استضاف المنشد علي الهلباوي ليشارك بالغناء في مؤلفة ارابيسكان بمختارات من اشعار ابن الفارض .



وامتدت الفعاليات الى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حيث اعيد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة وتضمن عمل غنائي جديد تم تقديمه لاول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، الحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجي، الى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم اهداءهم الحفل كان منها لجمال سلامة محمد رسول الله ، امى ، المدن ، المصريين اهم ، اتقدم ، قال جانى بعد يومين ، ومن مؤلفات حلمي بكر حبايب مصر ، عرباوي ، فاكرة ، على عيني ، ومن اعمال محمد سلطان اوعدك ، يا ريتك معايا ، مسافات وبكرة تعرف، تألق خلالها كل من ايمان عبد الغني ، مي حسن ، احمد عفت ، اميرة احمد ، احمد ابراهيم ، سوما ، سارة سحاب ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ونادية مصطفى وتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر ، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب.