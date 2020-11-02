أول تعليق لمصر على حادث فيينا الإرهابي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:39 م
علم مصر
علم مصر
أمنية فوزي
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أدانت مصر، الحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وجددت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية.

وصرحت الخارجية المصرية، بأن مصر تجدد مطالبتها بضرورة تكاتف وتكيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢ نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.

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مصر حادث فيينا بوابة الفجر الفجر الإرهاب

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