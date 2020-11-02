أول تعليق لمصر على حادث فيينا الإرهابي

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢ نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.





كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.





وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.