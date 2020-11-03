سحر الابداع بين صوت الحجار ونغمات باسم درويش على مسرح النافورة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
قالت وزير ة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية احد الاحداث الفنية البراقة التى تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية باعتباره اعرق المحافل المتخصصة فى الوطن العربى ، واضافت ان اقامة هذه الدورة وسط الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله اكد ايمان الدولة باهمية دور الفنون والثقافة فى مسيرة التنمية ،مشيرة الى تعدد الاشكال الابداعية التى تضمها الفعاليات وتساهم فى خطط صون الهوية وحفظ التراث .

شهد الحفل جولة فى عالم الابداعات الفنية الساحرة تالق خلالها النجم على الحجار فى مجموعة من اعماله التى تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الانسانية السامية كان منها علي قد ما حبينا ، يا طالع الشجرة ، اعذريني ، ريشة ، انا كنت عيدك ، قبل ما تواعد ، عم آدم ، لما الشتاء يدق البيبان ، الليل واخره ، مافيناش م الخوف ، تيجيش نعيش ، اللي اشتري ، مسألة مبدأ ، عارفة ، إنت المدد، زي الهوي ، بوابة الحلواني وجفنه علم الغزل من الاعمال التراثية وذلك بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف الذى لفت الانظار بادائه المتناغم والمتميز .

ووجه الحجار الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفعاليات الابداعية فى مختلف انحاء الوطن واشاد بالاجراءات الاحترازية التى تتخذها الاوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا .

سبق ذلك فاصلاً للموسيقار وعازف العود باسم درويش مؤسس الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس حيث قدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى كان منها جاردن سيتي ، بكره ، صعيدي ، انفراج ، عنبر ، رقصة النيل ، سيوة ، رقصة من الخليج وتناغمت معها على شاشة خلفية المسرح لوحات تشكيلية متنوعة ، كما استضاف المنشد على الهلباوى ليشارك بالغناء فى مؤلفة ارابيسكان بمختارات من اشعار ابن الفارض .

وامتدت الفعاليات الى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حيث اعيد حفل افتتاح المهرجان الذي إقيم بالقاهرة وتضمن عمل غنائى جديد تم تقديمه لاول مرة بعنوان تحيا الموسيقى كلمات الشاعر هانى عبد الكريم ، الحان الموسيقار زياد الطويل ، توزيع الموسيقار يحيى الموجى الى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم اهداءهم الحفل كان منها لجمال سلامة محمد رسول الله ، امى ، المدن ، المصريين اهم ، اتقدم ، قال جانى بعد يومين ، ومن مؤلفات حلمى بكر حبايب مصر ، عرباوى ، فاكرة ، على عينى ، ومن اعمال محمد سلطان اوعدك ، يا ريتك معايا ، مسافات وبكرة تعرف تالق خلالها كل من ايمان عبد الغنى ، مى حسن ، احمد عفت ، اميرة احمد ، احمد ابراهيم ، سوما ، سارة سحاب ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ونادية مصطفى وتضمن نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر ، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفي، احمد ابراهيم ، سوما ، أحمد عفت ، إيمان عبد الغني، آيات فاروق ، غادة آدم، ياسر سليمان ، أميرة احمد ، مي حسن ، سارة سحاب.

وعلى مسرح اوبرا دمنهور اقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي وضم مختارات من روائع اعمال كوكب الشرق إم كلثوم اداها كل من رضوي سعيد ، ريم حمدي ورحاب عمر.

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عم الطفلة منة: حادث البدرشين كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى

منذ 39 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عادل حمودة يكشف عن تأثير فوز "بايدن" على مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

01:47 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه