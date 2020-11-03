شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على قرار إيداع واقعة "طفل المرور" في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع بعد انتشار فيديو آخر له، إنّه "في فرق بين انك تكون مخطىء وبين إنك خطّاء.. ده طفل مصّر على الخطأ، دلوقتي هو أصحابه هيعرفوا أن الله حق".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه كان يجب أن يتم إيداع هذا الطفل في مكان يعرف أنّ هناك قانون، و"ياخد درس عمره"، مضيفا: "النهاردة الولد ده هو أصحابه يتحلق له هو وأصحابه بالموس الزيرو، وينضف الحمامات، ويشيل الفضلات من الحمام".

ورأى الإعلامي، أنّ وضع هذا الطفل في دار ملاحظة لمدة أسبوع مدة غير كفاية، لافتا إلى أنّ هناك قضاة اتصلوا به اليوم وأخبره أحدهم أنّ والده كان يحذره من الوقوع في مشكلة والاعتماد عليه، موضحًا أنّ النيابة المصرية تم اختبارها نحو 5 مرات خلال يومين بسبب هذه الواقعة. 

نجدة الطفل تعلق على الواقعة
علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة طفل المرور، مؤكدًا أن ما حدث للطفل من والديه هو سوء معاملة وسوء تربية، معلقًا: "نحتاج لتربية إيجابية للأطفال، بدون عنف مفرط أو دلع مفرط"، معلقًا: "يكفي لطفل 13 عام يقال عليه متهم بغض النظر عن وظيفة أهله".

وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تم وضع الطفل في إحدى دور الملاحظة بـ"أبو قتادة" لتقويم سلوكه تنفيذًا لقانون الطفل، موضحًا أن هذه الدار بمثابة سجن للأطفال.

وأضاف أنه حبس 3 أطفال في واقعة التعدي على أمين شرطة المرور داخل قسم الشرطة احتياطيًا، متهمين في تنمر وإهانة، مؤكدًا أن الأب لم يحافظ على الطفل بعد خرجه بالأمس، ولم يأخذ منه هاتفه أو يمنعه من أصدقاء السوء، معلقًا: "نحن أمام مأزق، والأطفال يحتاجون إلى تربية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واقعه تعدى عمرو أديب طفل المرور بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعة

الزمالك يسابق الزمن لحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"نجدة الطفل": الحبس 6 أشهر عقوبة تعذيب "خادمة" الساحل الشمالي

بعد تعذيبها على يد أمها.. إيداع الطفلة "سجدة" وشقيقها بدار رعاية

بعد حبس الأم.. تحليل المخدرات يحدد مصير والد الطفلة "سجدة" ضحية التعذيب

ننشر صورة والد الطفلة "سجدة" ضحية التعذيب على يد والدتها

وفقا للقانون.. تعرف على العقوبة المنتظرة للأم في واقعة تعذيب الطفلة ساجدة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة "طفل المرور"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه