شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على قرار إيداع واقعة "طفل المرور" في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع بعد انتشار فيديو آخر له، إنّه "في فرق بين انك تكون مخطىء وبين إنك خطّاء.. ده طفل مصّر على الخطأ، دلوقتي هو أصحابه هيعرفوا أن الله حق".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه كان يجب أن يتم إيداع هذا الطفل في مكان يعرف أنّ هناك قانون، و"ياخد درس عمره"، مضيفا: "النهاردة الولد ده هو أصحابه يتحلق له هو وأصحابه بالموس الزيرو، وينضف الحمامات، ويشيل الفضلات من الحمام".





ورأى الإعلامي، أنّ وضع هذا الطفل في دار ملاحظة لمدة أسبوع مدة غير كفاية، لافتا إلى أنّ هناك قضاة اتصلوا به اليوم وأخبره أحدهم أنّ والده كان يحذره من الوقوع في مشكلة والاعتماد عليه، موضحًا أنّ النيابة المصرية تم اختبارها نحو 5 مرات خلال يومين بسبب هذه الواقعة.





نجدة الطفل تعلق على الواقعة

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة طفل المرور، مؤكدًا أن ما حدث للطفل من والديه هو سوء معاملة وسوء تربية، معلقًا: "نحتاج لتربية إيجابية للأطفال، بدون عنف مفرط أو دلع مفرط"، معلقًا: "يكفي لطفل 13 عام يقال عليه متهم بغض النظر عن وظيفة أهله".





وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تم وضع الطفل في إحدى دور الملاحظة بـ"أبو قتادة" لتقويم سلوكه تنفيذًا لقانون الطفل، موضحًا أن هذه الدار بمثابة سجن للأطفال.



