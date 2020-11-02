فرنسا تسجل أكثر من 52 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت فرنسا، اليوم الأثنين تسجيل 52518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون 446 ألفاً و433 حالةً.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا إلى تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37435 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2678 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 176383 مصاباً دخلوا المستشفيات.

يذكر أن السلطات الفرنسية فرضت يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.

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