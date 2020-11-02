الإتصالات يعلن تعاقده مع عمر زكي لمدة ثلاث مواسم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements


أعلن نادي المصرية للاتصالات، برئاسة المهندس عادل حامد، عن تعاقده مع المهاجم عمر زكي لمدة ثلاث مواسم قادماً من أكتوبر أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

جاء توقيع اللاعب للنادي، عقب اشادة هاني العقبي المدير الفني للفريق بالقوة الجسمانية وبالقدرات الهجومية والتهديفية للاعب، وجاء التوقيع في حضور أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات بالنادي.

يذكر أن الإتصالات قد انهى موسمه بالقسم الثالث، محتلا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 65 نقطة، بعد صراع قوي بينه وبين الدخان على الصعود للقسم الثاني.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يسابق الزمن لحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه