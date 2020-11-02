الإتصالات يعلن تعاقده مع عمر زكي لمدة ثلاث مواسم

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أعلن نادي المصرية للاتصالات، برئاسة المهندس عادل حامد، عن تعاقده مع المهاجم عمر زكي لمدة ثلاث مواسم قادماً من أكتوبر أحدى أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



جاء توقيع اللاعب للنادي، عقب اشادة هاني العقبي المدير الفني للفريق بالقوة الجسمانية وبالقدرات الهجومية والتهديفية للاعب، وجاء التوقيع في حضور أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات بالنادي.



يذكر أن الإتصالات قد انهى موسمه بالقسم الثالث، محتلا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 65 نقطة، بعد صراع قوي بينه وبين الدخان على الصعود للقسم الثاني.