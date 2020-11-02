الزمالك يسابق الزمن لحسم كبرى صفقاته الصيفية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب نادى الزمالك فى حسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن بعد انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء القادم.

ويسعي الزمالك لحسم التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويكثف الزمالك مفاوضاته لضم دونجا لتدعيم خط الوسط بجانب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي، وذلك مع قرب رحيل محمد حسن الذي يرغب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب القلعة البيضاء في رحيله.

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ساسي دونجا الزمالك الرجاء الدور النصف نهائي

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