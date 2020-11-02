بايرن ميونيخ يفتح الطريق لريال مدريد وبرشلونة لضم نجمه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ الألماني أعلن أن النادي سحب عرضًا يتضمن عقدًا لمدة خمس مواسم للنجم النمساوي ديفيد ألابا بعد رفض وكلاء أعماله ديفيد ألابا العرض الأخير.

وأشارت شبكة بي.آر العالمية إلى أن العقد الحالي للنجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا ينتهي مع النادي البافاري في الصيف المقبل. 

وقال هاينر في تصريحات لشبكة بي.آر العالمية:"منحنا ديفيد ومستشاره بعض الوقت للتفكير في العرض الذي نعتقد أنه جيد جدا، في آخر اجتماع قلنا إننا نريد أن تتضح الأمور في نهاية أكتوبر".

واختتم هاينر تصريحاته قائلاً: "لكننا لم نسمع أي رد حتى نهاية المهلة وتواصلنا مع مستشاره، وكانت الإجابة أن العرض لا يزال غير مقنع ويجب أن نعيد التفكير به ثم قررنا الانسحاب تماما ولم يعد هناك أي عرض".

يذكر أن ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين يسعيان بقوة للحصول على خدمات ديفيد ألابا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

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