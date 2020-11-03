رسالة تحذير من الحكومة للمصريين بسبب كورونا: "نتجه لمنحى خطير"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
شيماء حسن
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل تزايد الأعداد في أوروبا وحول العالم.

ووجه "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" رسالة تحذيرية للمصريين، قائلًا "الأمور تتجه نجو منحى خطير إذا استمر عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية".

وقال إن تحذيرات الحكومة تأتي حتى لا تضطر الدولة إلى الإغلاق مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة، موضحًا أنه سيكون هناك حملات تفتيش على المطاعم والمقاهي في حال عدم الالتزام بإجراءاتها الاحترازية.

وتابع "المطاعم والمقاهي ستكون المتضرر الأول حال اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الفيروس، ولدينا تجارب سابقة مع بداية دخول الفيروس لمصر والإجراءات التقليدية واردة واتخاذها انعكاس للوضع في الواقع".

اجتماع لمجلس الوزراء
وفي تصريحات سابقة كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء بلجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع مراجعة لموقف إصابات كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات حول العالم.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "اجتماع اليوم مع لجنة الأزمات بعد فترة طويلة من عدم انعقاد هذه اللجنة ربما لم يكن هناك ما يستدعي ولكن مع ارتفاع أعداد الإصابات بدأنا نسمع عن مخاطر الموجة الثانية ربما اشد انتشارا وأكثر من ناحية الأعداد".

وتابع "لم يعد الأمر يقتصر على أوروبا، ولكن بدأنا نجد هذه الموجة في المحيط الإقليمي لمصر، والتي تواجه أعداد اكبر مما شهدناه في الموجه الأولى فكان لابد من عقد هذا الاجتماع لإعادة تذكير المواطنين أن الكورونا لم تنتهي في أوروبا أو في مصر مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن القرارات جاءت لإعادة النظر في مواعيد التشغيل بالنسبة للمحلات والمطاعم والمقاهي، مع التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات خاص في وسائل المواصلات.

وأكد أن سيتم تطبيق غرامات على المواطنين مخالفي ارتداء الكمامة بعد حالة التراخي من المواطنين، مستطردًا "كل الأمور مطروحة ووارد جدا اتخاذ أي قرارات لمواجهة فيروس كورونا في حالة تزايد الأعداد، والتزام المواطنين قد يقينا مخاطر الإغلاق التي تضر بالاقتصاد خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي والأنشطة التي تتطلب تجمعات بشرية".

وأوضح "التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيجنبنا اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة هو سلوك مرفوض حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين"، موضحًا أن رئيس الوزراء شدد دائما على ضرورة توفير الأدوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات او الصيدليات لتفادي ما حدث في الموجة الأولى.

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