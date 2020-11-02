كورونا يضرب أياكس قبل مواجهة ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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يعاني نادي أياكس أمستردام الهولندي من أزمة كبرى تتعلق بالنقص العددي في صفوفه خلال المواجهة أمام ميتيياند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

واصطحب أياكس 17 لاعبا فقط في رحلته للدنمارك بحسب ما أعلن النادي الهولندي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

ولن يشارك في المباراة كل من القائد دوسان تاديتش والحارس اندري اونانا ولاعبي الوسط ريان جرافنبيرخ ودافي كلاسين.

الوضع صعب للغاية خاصة فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، حيث يتواجد فقط الحارس الاحتياطي كيل شيربن والذي لم يشارك في أي مباراة من قبل مع أياكس.

وبحسب صحيفة "دي تيليجراف الهولندية" فإن 11 لاعبا في أياكس أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لكن الفريق الهولندي لم يؤكد الأمر بعد.

وخسر أياكس مباراته الأولى في دوري الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد ثم تعادل مع اتالانتا الإيطالي 2 /2.

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