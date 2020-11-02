أنباء سارة في ليفربول قبل مواجهة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
تلقي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنباء سارة، قبل مواجهة أتالانتا في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء.

وعاد جويل ماتيب ونابي كيتا إلى تدريبات ليفربول لكن  كلوب لم يحسم مشاركة الثنائي أمام أتالانتا الإيطالي حتي الآن.

وتشكل عودة ماتيب دفعة لبطل إنجلترا وسط أزمة بمركز قلب الدفاع بعد إصابة فابينيو وفيرجيل فان دايك، وخضع فان دايك لجراحة في الركبة الأسبوع الماضي بعد إصابة قوية بالأربطة أمام إيفرتون.

كما سينضم كيتا للتشكيلة التي ستسافر إلى بيرغامو في ثالث مباراة لليفربول بالمجموعة الرابعة لكن لاعب الوسط تياغو ألكانتارا لم يعد للتدريبات حتى الآن.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا: تدرب نابي وجويل مع الفريق في حصة كاملة ولم يتدرب تياغو وهذا هو الموقف.

وأضاف: ليست لدي فكرة عن الاختيارات حاليا لأنهما تدربا لكن يجب أن ننتظر لنرى كيف سنتصرف، أمامنا يوم آخر لاتخاذ القرارات. سيسافر الكثير من اللاعبين في الطائرة لذا سنتخذ القرارات في وقت متأخر.

وفاق أتالانتا التوقعات في الموسم الماضي ووصل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال معتمدا على الضغط الهجومي الشديد تحت قيادة المدرب جيان بييرو غاسبيريني.

ويعتقد كلوب أن مواجهة أتلانتا أصعب تحد في أوروبا حتى الآن وقارن بين أتلانتا وليدز يونايتد، وتابع: ما فعله أتالانتا في السنوات الأخيرة شكل فريقا من الصعب جدا اللعب ضده. إنه يشبه ليدز في طريقة بناء الهجمة وهي مجموعة مقاتلة ونكن لها كل الاحترام وأعرف مدى جودتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب دوري أبطال أرووبا أتالانتا

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 3 ساعات

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يسابق الزمن لحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام هيديرسفيلد

ليفربول يكافئ نجميه بجائزة كبرى

كلوب: ليفربول "حيوان" أمام مانشستر سيتي

الكشف عن سبب استبعاد مدافع ليفربول من مواجهة جينك البلجيكي

3 غيابات في قائمة ليفربول ضد سالزبورج

انتهت.. مباراة ليفربول 0-0 إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه