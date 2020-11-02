المعادي يواجه اف سي يونيون وديًا استعدادا للموسم الجديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
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كتب -لؤي ماجد 

قال علي صقر ، المدير الفني بالمعادي، إن الفريق الأول للكرة بالنادي، يخوض ثالث تجاربه ‏الودية أمام اف سي يونيون مساء غداً الثلاثاء على ملعب النادي، ضمن البرنامج التدريبي للفريق، استعدادا للموسم الجديد.‏

وأضاف: "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بملعب النادي، وذلك قبل خوض ودية الغد".

وأكد: "هناك استعدادات مكثفة للترتيب للمباريات الودية القادمة للفريق، وذلك وفقًا للبروتوكول الذي أعلنه اتحاد الكرة قبل خوض المباريات الودية والرسمية".

يذكر إن المعادي، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب مروان سكر لمدة ثلاث مواسم قادماً من الصيد، وجارى الإعلان عن الصفقات الجديدة خلال أيام.

وأنهى المعادي موسمه بالقسم الثالث محتلا المركز السابع برصيد 35 نقطة بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

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