أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2020.. 4 جنيهات زيادة في عيار 21

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
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صعدت أسعار الذهب المحلي فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بنحو 4 جنيهات بأسواق الصاغة ومحلات المجوهرات.

أسعار الذهب فى مصر

 سجل  سعر جرام عيار 18 : 709.75 جنيها.

 

 بلغ سعر جرام عيار 21 : 828 جنيها.

 

حقق سعر جرام عيار 24 : 946.25 جنيها.

 

الجنيه الذهب سجل  سعر: 6642 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

اختتمت أسعار الذهب تعاملات أمس على ارتفاع مع ترقب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمع إقامتها غداً الثلاثاء مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إنه ينبغي النظر في أي حزمة مساعدات جديدة لفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما قد يغلق الباب أمام مثل هذا التشريع بعد فترة وجيزة من انتخابات الثلاثاء.

فيما تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"في أوروبا لتجاوز 10 ملايين إصابة، مما دفع دولاً آخرها بريطانيا والبرتغال، إلى تفعيل عمليات إغلاق جديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 12.60 دولار إلى 1892.5 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1892.12 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 94.18.




حالة الذهب في سوق الصاغة


قال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن سوق الذهب تأثر بالتطورات العالمية و انتعشت الأسواق المصرية نسبيا مع انخفاض الأسعار و هبوط الاونصة العالمية تحت 1860 دولار.


وأوضح حامد، أن مبيعات المشغولات الذهبية ظهرت بصورة أكبر من الاسابيع الماضية حيث هبط جرام 21 الى  822 جنيه وكذلك عيار 18 إلى  705 جنيه وهى العيارات الأكثر انتشاراً بالصاغة المصرية وزاد الإقبال بصورة أكبر على الذهب الاستثماري خصوصا السبائك الصغيرة و الجنيهات ووصل سعر الجرام 24 الى 939 جنيه و سعر جنيه الذهب إلى  6570 جنيه .

 

وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعى، الصادر صباح اليوم،  ان الذهب انهى تداولات الشهر الثالث على التوالى على هبوط و يلامس مستوى 1860 دولار عكس توقعات المحللين و أنهى اسبوعه تحت مستوى 1880 دولار بسبب قوة الدولار و إقبال المستثمرين على بيع الذهب لتغطية المراكز المكشوفة.

 

 

 وتابع التقرير، أن الأونصة عادت للارتفاع نهاية الأسبوع بعد ان عجزت عن كسر الدعم 1860 دولار و ساعد الذهب على الصعود هو اقتراب الانتخابات و التهديد بأن الفوضى الخيار الأقرب إذا كانت النتائج غير حاسمة و مشكوك فى صحتها و سهل جدا ان ترى الاونصة تعود الى رالى ارتفاعات الأسعار و الشاهد على هذا ذكريات نوفمبر 2016 عندما كانت التوقعات لصالح هيلاري كلينتون و ظهرت النتيجة لصالح دونالد ترامب و معها صعر الاونصة من 1255 دولار بأكثر من 80 دولار و تلامس مستوى 1338 دولار و يزيد من هذه السيناريو بأن شخصية الرئيس دونالد ترامب صعب توقع تصرفاتها سواء فى حالة فوزه أو العكس و هذا يؤكد ان الذهب هو الكاسب الاكبر فى حالة فوز اى المرشحين و حدوث الفوضى و يمكن ان تتحقق توقعات المحللين و نرى الذهب فى قمة جديدة فوق 2074 دولار قبل نهاية العام .

 

 

وأكدت سبائك فى تقريرها، ان معطيات ارتفاع الأسعار تستمد دعمها من الموجة الثانية لكوفيد 19 وعودة الاقفالات لمعظم الدول الاوروبية ما يدعم صعود الذهب نظرا لزيادة السعى وراء الملاذات الآمنة و غياب شهية المخاطرة و الاستثمار و سيناريو الموجه الاولى يذكرنا بهبوط الذهب فى بداية الموجه فى فبراير الماضى وحده الصعود فى أغسطس الماضى و لهذا توقع صعود الاونصة باتجاه 2000 دولار يعتبر امر طبيعي .

 

 

وأشارت سبائك إلى ان قوة الدولار ارتبطت بقضية الحزم التحفيزية التى طالبت بها حكومة ترامب و صعد الدولار اندكس بعض الاتفاق على تأجيل الموافقة على الحزم التحفيزية بعد الانتخابات الامريكية و اصرت نانسى بيلوسى على التأجيل رغم رغبة الديمقراطيون و المرشح جون بايدن على زيادة الحزم الى رقم اكبر من 1.80 مليار دولار و طبيعى ان يهبط الذهب مع تأجيل الموافقة على الحزم التحفيزية و توقعات العودة للصعود مع الموافقة عليها .

 

وحول الفضة، ذكر تقرير سبائك بانها انهت أسبوعها عند 23.64 دولار للاونصة بفارق هبوط 0.70 سنتا عن سعر الافتتاح الاسبوعى متأثرة بقوة الدولار حيث صعد الدولار اندكس فوق 94 بعد ان كان مستقرا تحت 92 لأكثر من عدة أسابيع وهبطت الفضة تحت 22.74 دولار لأول مرة فى شهر اكتوبر و نتوقع ان تعود الفضة للصعود مع الذهب فى حالة زيادة التأزيم الحالى سواء من جانب كوفيد 19 أو حدة الانتخابات الأمريكية.

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