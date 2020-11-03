"الحكومة" تطبق غرامات عدم ارتداء الكمامة اليوم (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
داليا الحسين
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شدد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة عدم استخفاف المواطنين بأزمة فيروس "كورونا".

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الاثنين، أنه بدءا من اليوم سيتم تطبيق الغرامات المقررة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن العامة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة في المواصلات والتجمعات العامة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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