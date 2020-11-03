محافظة الجيزة: صرف تعويضات لضحايا حادث البدرشين

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
حادث البدرشين
حادث البدرشين
شيماء حسن
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كشف علاء بدران، سكرتير عام محافظ الجيزة، التفاصيل المتعلقة بحادث البدرشين الذي راح ضحيته عدد من الضحايا والمصابين.

وقال "بدران" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، إن هذا الحادث مؤسف بسبب تهور السائق خاصة أنها داخل منطقة سكنية لا تحتمل هذه السرعة.

وأضاف سكرتير عام محافظ الجيزة: "تعازينا للمتوفين ودعواتنا للمصابين أنّ يخرجوا بالسلامة، فما زال هناك عددًا من المصابين من المقرر خروجهم غدًا وخروج 8 مصابين بعد استقرار حالتهم، وسيتم صرف تعويضات خاصة للضحايا".

قرار من النائب العام
إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين.

وأُخطرت «النيابة العامة» صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.

واستجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.

هذا، وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.

واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.

وأشار إلى أن المنطقة كان بها مطب صناعي ولكنها لم يمنع من وقع الحادثة بسبب السرعة المتهورة للسائق، متابعًا "في بعض الأحيان بعض المطبات تكون السبب في وقوع الحوادث وليس منعها".

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