البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية غداً الثلاثاء، مع حقيقة تقدم جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي.





فيما لا تزال إصابات كورونا المتزايد محط اهتمام الأسواق بعد أن انضمت بريطانيا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





وعند الختما، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6 المائة أو ما يعادل 423 نقطة، ليسجل مستوى 26925 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3310.2 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.4 بالمائة إلى 10957.6 نقطة.





وبحلول الساعة 9:04 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.06