في ذكرى ميلاده.. حسن كامي يكشف عن اللحظات القاسية في حياته ومنها وفاة نجله

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن كامي، الذي اشتهر بملامحه الأجنبية وأدواره التي دائمًا ما كانت تدل على ذوقه وتاريخه.


في عام 2001، قرر الفنان المصري اعتزال الغناء الأوبرالي وهو في قمة عطائه، معتبرًا هذا القرار أحد أكثر القرارات قسوة التي اتخذها في حياته. وتفرغ حسن بعدها لإدارة مكتبة تبيع الكتب القديمة في وسط البلد في القاهرة.

عرف ألم الخسارة والفقد في حياته الخاصة، حيث فقد ابنه الوحيد "شريف" في حادث سيارة وكان يبلغ حينها 18 عامًا.

وفي لقاء لـ"كامي" اعتبر أن وفاة ابنه أكثر ما تسبب له بصدمة في حياته، حيث قال إنه “بعد رحيل ابنه قلّ غناؤه، وأصبح مثل سيارة “سكاند هاند”

وقال عن تفاصيل الواقعة: كان يبلغ في ذلك الوقت 18 عامًا، وعندما وقع الحادث كنت متواجدًا خارج البلاد لتقديم أحد العروض، وما أن أبلغتني زوجتي حتى سارعت بالعودة، وكانت صدمة وكارثة بكل المقاييس، ظللت متماسكًا في تشييع الجنازة ومراسم الدفن، لأني مؤمن تمامًا بقضاء الله وقدره، وأن شريف وديعة منه كان قد آن الأوان لاستردادها".

وأكد أنه عندما قام باصطحاب ابنه شريف في إحدى المرات لزيارة مدفن العائلة فوجئ بقوله له وبكل ثقة أنه سوف يسبقه إلى ذلك المكان، ومن الغريب في الأمر أن أول حفل يحييه بعد وفاة نجله بثلاثة أيام فقط، وكان في مدينة ميلانو بإيطاليا، وغنى بشكل غير مسبوق، لدرجة أنه فقد صوته بعدها لمدة عام كامل.

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