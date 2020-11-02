الأهلي يحسم صفقة الموسم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن مسؤولي النادي الأهلي، قدم حسموا التعاقد مع جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الأوروجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة «The citizen» الجنوب أفريقية أن النادي القاهري حسم التعاقد مع جناح صن داونز الجنوب إفريقي جاستون سيرينو.

ونوهت الصحيفة أن الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 3 مليون دولار، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع التقرير، أن الاتفاق ينص على تعاقد الأهلى مع سيرينو لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكان سيرينو قد لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الأحمر خلال السنوات الماضية، عندما تواجد الجنوب أفريقي على رأس الإدراة الفنية لفريق صن دوانز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني سيرينو الاهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ ساعتين

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

مخطط الأهلي الجديد لخطف سيرينو من صن داونز

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه