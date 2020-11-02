الأهلي يحسم صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن مسؤولي النادي الأهلي، قدم حسموا التعاقد مع جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الأوروجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة «The citizen» الجنوب أفريقية أن النادي القاهري حسم التعاقد مع جناح صن داونز الجنوب إفريقي جاستون سيرينو.





ونوهت الصحيفة أن الصفقة كلفت خزينة النادي الأهلي 3 مليون دولار، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.





وتابع التقرير، أن الاتفاق ينص على تعاقد الأهلى مع سيرينو لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





وكان سيرينو قد لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الأحمر خلال السنوات الماضية، عندما تواجد الجنوب أفريقي على رأس الإدراة الفنية لفريق صن دوانز.