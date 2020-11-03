شاهد.. "أم دنيا" سيدة مصرية تعمل بذراع واحد لأكثر من 30 عامًا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
أم دنيا
أم دنيا
شيماء حسن
Advertisements
عرض برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" تقريرًا يرصد حالة أم دنيا التي فقدت ذراعها منذ أن كانت طفلة واستمرت في العمل لمدة 30 يوم في تنظيف المنازل لمساعدة زوجها قبل أن يتوفى منذ عامين.

وقال "أم دنيا" في تصريحاتها إنها تعبت من العمل وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ولكن هذا سيجعلها غير قادرة على العمل ولذلك طالبت بأن يكون لها مشروع صغير حتى تستطيع أن تنفق منه على ابنتها، كما أنها تحتاج إلى الحصول على أحد وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة لأن منزلها الذي تعيش فيه مهددة بسبب مضايقات أهل زوجها بعد وفاته.

قصة السيدة روحية
وفي وقت سابق، ناشدت السيدة روحية، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة الأوقاف بوضع حل لمشكلة منزلها الملاصق لأحد المساجد التابعة للوزارة، حيث تم بناء دورات للمياه تسببت في انهيار جزء من منزلها المبني بالطوب اللبن والذي يغرق في أوقات الأمطار الشديدة.

وأكدت "روحية" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن إعادة ترميم منزلها هو هدفها حاليًا خاصة بعد التكريمات التي حصلت عليها من محافظة المنوفية والمساعدات وزارة التضامن بعد انتشار قصة كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ذات السياق قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ "السيدة روحية" ستحصل على عدد من المساعدات، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 

وأضاف "فكري" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الجمعة: "سيحصل الثلاث أطفال على معاش كرامة، وسيتم صرف معاش استثنائي لها، ومحافظ المنوفية نفسه أمر بصرف مساعدة مالية لها".

وأضاف عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: "عرضنا على السيدة روحية إدخال أولادها الثلاث إلى أحد دور الرعاية، ولكنها رفضت وقالت إنّها هتفضل ترعاهم لحد ما تموت، وهي لم تطلب أيّ مساعدة، وتعتبر مثالَا مشرفًا للأم المصرية المضحية والصابرة، وهي مرشحة لأن تكون الأم المثالية على مستوى المحافظة".

من جانبه قال محمد حبيب، نجل السيدة روحية، إنه يدعم ترشيح والدته للحصول على جائزة الأم المثالية، مضيفًا: "والدتي نموذج فريد، ولم يكن هدفها من نشر مقطع الفيديو المساعدات، ولكن كان هدفها نشر قصة كفاحها وفرحت أوي بدعوات الملايين لها.

وفي تصريحات سابقة قال ابن السيدة روحية التي فبركت قناة الجزيرة فيديو لها، إن القناة القطرية استغلت فيديو لوالدته وهى تتحدث عن قصة كفاحها في تربية أبناءها، الذين من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، حتى تمكنت من الوقوف على قدميها، معقبًا: "اقتطعوا قصة الكفاح وأظهروا حديثها على أنها تعاني.. رغم أنها فعلًا كانت تتحدث عن المعاناة التي تكبدتها خلال مرحلة تعليمي، ولكننا الآن أفضل وهو ما كانت تقوله والدتي".

وأضاف "حبيب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنّ والدته رفضت كافة المساعدات التي كانت تقدم لها، ولا يمكن أن تقبل ذلك بعدما بلغت عامها الـ61، متابعا: "لي الفخر أن تكوني أمي سيدة عظيمة تحملت الكثير في سبيل تربية أبناءها.. ولم تطلب الظهور الإعلامي.. ولكن الصدفة أظهرت وأبرزت قصة كفاحها في أحد المواقع عندما تحملت الصعاب خلال مرحلة تعليمي.. هي من قالت لي: (أكمل تعليمك وأنا سوف أتحمل)، وهو ما حدث بالفعل حتى أصبحت مهندسًا".

واستكمل "حبيب"، قائلًا: "رغم أنها تراعي 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لم تشتك على مدى عمرها.. وهي قالت لي: (أنا عشت عمري كله ولم أمد يدى لأحد مش بعد ما وصلت لسن 61 عام همد يدى)"، مشددًا على أن الهدف من الفيديو هو إيصال رسالة إلى كل أم مصرية أنه مهما كانت الصعاب يجب على الأم التحمل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيدة روحية

أخبار تهمك

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر قصة كفاح السيدة نوال الفائزة بمسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019 (فيديو)

الأم المثالية بالإسماعيلية: "كنت أعامل أبنائي على أنهم أخواتي"

"الفجر" داخل منزل الأم المثالية ببني سويف.. وتؤكد: "كنت بمر بوعكة صحية وحسيت بالشفاء لما سمعت خبر اختياري" (فيديو وصور)

بالأسماء.. فوز 8 أمهات مثاليات في أسيوط (صور)

انتهاء عمل لجان اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية

الأم المثالية بالشرقية: تفرغت لتربية أولادي بعد وفاة زوجي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه