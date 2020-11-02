البنك الأهلي يواصل ودياته أمام مصر للتأمين

وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين لاعب نادي المقاصة السابق.











يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني محمد يوسف، مباراة ودية أمام فريق مصر للتأمين، والتي ستقام يوم الخميس، المقبل بملعب اتحاد الشرطة.وخاض البنك ثلاث مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي 1-0، و 3-1 ثم تعادل أمام بورتو 2-2.وضم الفريق عدد من الصفقات الجديدة، أبرزهم محمد كوفي، لاعب الزمالك، و