الاتحاد السكندري يستهدف التعاقد مع مهاجم الأهلي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة.

ويبحث زعيم الثغر التوقيع مع السنغالي أليو بادجي مهاجم المارد الأحمر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل خروجه بنسبة كبيرة عن الحسابات الفنية لناديه.

وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بتسويق اللاعب ورحيله على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

وأعلن النادي السكندري، أمس عن التعاقد مع ثنائي الأهلي، عمار حمدي لمدة موسمين على سبيل الإعارة وكريم يحيى بشكل نهائي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، مع وجود بند يسمح للأهلي، عودة الأخير عند دفع مقابل مادي محدد.

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