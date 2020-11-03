تفاصيل الهجوم على كنيس يهودي بوسط فيينا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت وسائل إعلامية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء هجوم على كنيس وسط فيينا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلنت الداخلية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، حيث حاول المهاجمون استخدام حزام ناسف.

وأكدت الشرطة النمساوية أن العملية ما زالت مستمرة، مطالبة السكان بضرورة تجنب الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

كما كشفت الداخلية، عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.

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