تفاصيل الهجوم على كنيس يهودي بوسط فيينا

كشفت وسائل إعلامية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء هجوم على كنيس وسط فيينا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأعلنت الداخلية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، حيث حاول المهاجمون استخدام حزام ناسف.





وأكدت الشرطة النمساوية أن العملية ما زالت مستمرة، مطالبة السكان بضرورة تجنب الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.



