سعر الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجعت العملة الروسية الروبل في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى لها مقابل اليورو منذ ديسمبر 2014.





وذكرت “الألمانية” أن الروبل وصل إلى 97ر93 روبل لكل يورو خلال التعاملات.





وتضرر الاقتصاد الروسي، الذي يعاني بالفعل، ويعتمد على السلع الأساسية، بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط والصادرات الرئيسية الأخرى وسط تراجع التجارة العالمية هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.





كما تضرر مناخ الاستثمار في البلاد بحادثة تسميم المعارض أليكسي نافالني في سيبيريا في أغسطس، والإقامة الجبرية للمستثمر الأمريكي البارز مايكل كالفي، المحتجز في موسكو بتهمة الاختلاس منذ فبراير 2019.





وأعلنت مؤسسة مالية روسية ذا صلة بقضية كالفي الأسبوع الماضي أنها تلقت دفعة تعادل أكثر من 30 مليون دولار من إحدى شركات محفظة كالفي في محاولة لتسوية القضية. وينفى كالفي ارتكاب أية مخالفات.