عرض نجم بايرن ميونيخ على ريال مدريد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول إستمرار النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني مع العملاق البافاري لأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن بيني زاهافي وكيل أعمال ديفيد ألابا عرض موكله على ريال مدريد.

وأكد الموقع الإيطالي أن العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع النجم النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا على رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وألمح الموقع الإيطالي أنه هناك تقارير صحفية كانت قد زعمت بأن ممثلي ألابا لم يتمكنوا من التوصل لإتفاق مع العملاق البافاري بشأن التجديد وبالتالي بات النجم النمساوي قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ.

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يوفنتوس ريال مدريد بايرن مميونيخ ألابا

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